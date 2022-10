கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம்! குழம்பிய குட்டையில் மீன்..மதச்சாயம் பூச ப்ளான்! பறந்த கோரிக்கை

Chennai

சென்னை : கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பாக, பாரபட்சமற்ற விசாரணையும், நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், கோவை மக்களின் அச்சத்தை போக்கிட பாதுகாப்பினை பலப்படுத்திட வேண்டும் என தமிழக அரசை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

கோவை டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில் கடந்த ஞாயிறன்று அதிகாலை கார் ஒன்று தீ பற்றியதில் அதில் இருந்த ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் கார் தீ பற்றியதாக கூறப்பட்டது.

கார் வெடித்து சிதறியதில் உயிரிழந்தவர் உக்கடம் கோட்டைமேட்டை சார்ந்த ஜமேஷா முபின் என தெரியவந்துள்ளது. மேலும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இவரிடம் தேசிய புலணாய்வு முகமை விசாரணை மேற்கொண்டதும் தெரிய வந்தது.

களத்தில் இறங்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. கோவை கார் வெடிப்பு தொடர்பாக தலைமை செயலர், டிஜிபியுடன் மீட்டிங்

marxist Communist Party has urged the Tamil Nadu government to conduct an impartial investigation and take action regarding the Coimbatore car cylinder explosion and strengthen security to allay the fears of the people of Coimbatore.