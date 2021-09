என்ன நடக்கிறது? டிஜிபி ஆபரேஷனுக்கு பின்பும் கிரைம்.. நாட்டு வெடிகுண்டுடன் சிக்கிய 4 பேர் -ரவுடி கொலை

Chennai

சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் ரவுடிகளை போலீசார் கைது செய்து ஸ்டார்மிங் ஆபரேஷன் நடத்தி வருகிறார்கள். இதனால் குற்றங்கள் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சென்னையில் ரவுடி ஒருவர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ரவுடிகளை ஒடுக்குவதற்காக போலீசார் மிகப்பெரிய ஆபரேஷன் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்கள். கடந்த 4 நாட்களாக நடக்கும் இந்த ஆபரேஷனில் 3300க்கும் அதிகமான ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பல்லாயிரம் ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. டிஜிபி சைலேந்திர பாபுவின் நேரடி கண்காணிப்பின் பெயரில் இந்த ஆபரேஷன் நடத்தப்பட்டது.

கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் கொலை குற்றங்கள் அதிகரித்து வந்த நிலையில் இந்த ஆபரேஷன் நடத்தப்பட்டது. இதன் காரணமாக ரவுடியிசம் குறையும், கொலை சம்பவங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. குற்றச்செயல்கள் அதிகம் நடக்கும் சென்னையிலும், தென் மாவட்டங்களிலும் இந்த ஆபரேஷன் தீவிரமாக நடத்தப்பட்டது.

