வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம்...24ல் புயலாக மாறி 26ல் கரையைக் கடக்கும் - தமிழகத்தில் வெப்பநிலை உயரும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மத்திய கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. இந்த காற்றழுத்தம் நாளை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் 24ஆம் தேதி புயலாக உருவாகும் எனவும் வானிலை மையத்தின் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புயலானது வலுவடைந்து வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 26ஆம் தேதி கரையைக் கடக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவாகும் புயல் காரணமாக 23ஆம் தேதி முதல் 25ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் தரைக்காற்று மேற்கு வடமேற்கு திசையை நோக்கி வீசக்கூடும் என்பதால் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

வட தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை இரண்டு முதல் நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும் என வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast a new depression in the central and eastern Bay of Bengal. The Met Office said in a statement that the low pressure area will become a low pressure area tomorrow and a storm on the 24th. The storm is expected to intensify and move in a north-westerly direction and cross the coast on the 26th,2021.