புதிய புயல்.. 72 மணி நேரத்தில் உருவாகிறது 'யாஷ் புயல்'.. அதுவும் வங்க்கடலில்! வானிலை மையம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கேரளா தொடங்கி குஜராத் வரை டவ் தேவ் புயல் அடித்து வெளுத்தது. நேற்று தான் புயல் கரையை கடந்தது. இந்நிலையில் வங்ககடலில் வரும் மே 22ம் தேதி முதல் 25ம் தேதிக்கு தீவிரமான யாஷ் புயல் உருவாக உள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது,.

கொரோனாவின் கோரப்பிடியில் மொத்த இந்தியாவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில் அண்மையில் டவ் தேவ் புயல் அரபிக்கடலில் உருவாகியது. இந்த புயல் காரணமாக கேரளாவில் தொடங்கி குஜராத் வரை கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக குஜராத் மற்றும மகாராஷ்டிராவில் மிகமிக அதிக கனமழை பெய்தது. இந்த புயல் நேறறு தான் கரையை கடந்து சென்றது.

டவ் தேவ் புயல் கரையை கடந்து ஒரு நாள் கூட ஆகவில்லை, அடுத்த 72 மணி நேரத்தில் இன்னொரு புயல் (யாஷ் புயல்) உருவாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Cyclone Yaas is very likely to intensify gradually into a cyclonic storm during the subsequent 72 hours and move northwestwards and reach the West Bengal-Odisha coasts around May 26 evening.