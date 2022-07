வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.50 உயர்வு.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி.. என்ன விலை தெரியுமா?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: இந்தியாவில் 14.2 எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை ரூ.50 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் வணிக பயன்பாடு, வீட்டு உபயோகம் என இரு வகையான சிலிண்டர்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. 14.2 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் வீட்டு உபயோகத்திற்கும், 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் வணிக பயன்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் ஒவ்வொரு மாதமும், சிலிண்டர்களின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாற்றம் செய்து வருகின்றன.

English summary

In Chennai, the price of a 14.2 weight domestic cylinder has been increased by Rs.50 and is selling at Rs.1068.50.