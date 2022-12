இந்தியாவிலேயே சிறந்த எம்எல்ஏ உதயநிதி தான்! அடித்துகூறிய தயாநிதி மாறன்..தொண்டர்கள் கைத்தட்டி ஆரவாரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் உறுதுணையாக உள்ளார். இந்தியாவிலேயே சிறந்த எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் தான்'' என தயாநிதி மாறன் எம்பி பேசிய நிலையில் திமுக தொண்டர்கள் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்தனர்.

தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னையில் உள்ள சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என கூறப்பட்டது.

இருப்பினும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அமைச்சர் பதவி வழங்கவில்லை. இந்நிலையில் தான் சமீபகாலமாக திமுக அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க வேண்டும் என தொடர்ந்து மேடைகளில் பேசி வருகின்றனர்.

English summary

He is a supporter of Tamil Nadu Chief Minister Mukherjee Stalin. The DMK workers clapped and cheered when Dayanidhi Maran MP said that the best MLA in India is Udayanidhi Stalin.