முன்னாள் முதல்வர் ஈபிஎஸ், இந்நாள் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பிரதமர் சந்திப்பு.. தயாநிதி மாறன் ட்வீட் வைரல்

சென்னை: பிரதமர் மோடியுடன் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, இந்நாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆகியோரின் சந்திப்பை ஒப்பிட்டு தயாநிதி மாறன் எம்பி பதிவிட்டுள்ள புகைப்படம் தற்போது வைரலாகியுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்ற ஆட்சியை அமைத்தது. அக்கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

திமுகவை எதிர்த்து பாஜக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்த அதிமுக கூட்டணி 75 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியது.

The photo posted by Dayanidhi Maran comparing the meeting between former Chief Minister Edappadi Palanisamy and current Chief Minister Stalin with Prime Minister Modi has gone viral.