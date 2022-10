சென்னையில் இருந்து தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் போறீங்களா? நாளை முதல் சிறப்பு பேருந்துகள்.. முழு விபரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திங்கட்கிழமை தீபாவளி வருவதால் தொடர்ச்சியாக 3 நாட்கள் அரசு விடுமுறை என்பதால் வெளியூர் பயணம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. 21ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லக்கூடும் என்பதால் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. சென்னை பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து, தீபாவளியையொட்டி மற்ற மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்படும் பேருந்து விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் அதனையொட்டி வரும் விடுமுறை நாட்களை கொண்டாட, சென்னையில் வசிக்கும் தென்மாவட்ட மக்கள் தங்களது சொந்த ஊருக்கு செல்ல ஆயத்தமாகி வருகின்றனர். ரயில் டிக்கெட்டுகள் முழுவதும் முடிவடைந்த நிலையில், பேருந்துகள் மூலமாக பெரும்பாலானோர் தங்களது சொந்த ஊருக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர்.

தீபாவளிக்கு முந்தைய சனி, ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களாகும். திங்கட்கிழமை தீபாவளி வருவதால் தொடர்ச்சியாக 3 நாட்கள் அரசு விடுமுறை என்பதால் வெளியூர் பயணம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நாளைய தினம் முதல் வருகிற 23ஆம் தேதி வரையிலும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன. சென்னையில் இருந்து தினசரி இயக்கக் கூடிய 2,100 பஸ்களுடன், 4,218 சிறப்பு பஸ்கள் என 3 நாட்களுக்கும் சேர்த்து ஒட்டு மொத்தம் 10,518 பஸ்களும், பிற ஊர்களில் இருந்து மேற்கண்ட 3 நாட்களுக்கு 6,370 சிறப்பு பஸ்கள் என மொத்தமாக 16,888 பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

English summary

Due to Diwali falling on Monday, there is a possibility of increased outbound travel as there are 3 consecutive government holidays. Special buses are being operated from 21st Friday evening as they may go to their hometowns. The details of buses operating from Chennai bus stations to other districts on the occasion of Diwali have been published.