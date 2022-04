தமிழகத்தில் கல்வி, மருத்துவத்துக்கு முக்கியத்துவம்! டெல்லியை போல் மாதிரி பள்ளி: முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛தமிழகத்தில் மற்ற துறைகளை விட கல்வி மற்றும் மருத்துவத்துறைக்கு அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. டெல்லியில் உள்ள மாதிரி பள்ளிகளை போன்று தமிழ்நாட்டிலும் விரைவில் மாதிரி பள்ளி உருவாக்கப்படும்'' என முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறினார்.

டெல்லியில் திமுக சார்பில் அண்ணா-கலைஞர் அறிவாலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவாலயம் நாளை திறக்கப்பட உள்ளது.

இதற்கான ஏற்பாடுகள் திமுக சார்பில் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. திறப்பு விழாவில் கூட்டணி கட்சியினர் மற்றும் பிற மாநில தோழமை கட்சியினருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

‛More attention is being paid to education and medicine in Tamil Nadu than any other sector. A model school will be set up in Tamil Nadu soon like the model schools in Delhi, ”said Chief Minister Mk Stalin in Delhi after visit delhi model school with CM Aravind kejriwal.