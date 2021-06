தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2-வது அலைக்கு.. டெல்டா வைரஸ்தான் காரணமாம்.. குண்டை தூக்கிபோட்ட ஆய்வு முடிவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை தாக்குவதற்கு டெல்டா வைரஸ்தான் மிக முக்கிய காரணம் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை மிக கடுமையாக வாட்டி எடுத்தது. தற்போது கொரோனா ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் வந்து விட்டது.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2-வது அலைக்கு டெல்டா வைரசே காரணம் என்று பொது சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

It has been revealed that delta virus is the main reason for the second wave of corona infection in Tamil Nadu