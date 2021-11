வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி - ஒரு நல்ல செய்தி... ஒரு கெட்ட செய்தி

Chennai

சென்னை: வங்கக்கடலில் அந்தமான் அருகே இன்று காலை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒன்று உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றாலும் புயலாக மாற வாய்ப்பில்லை என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியாக உருமாறி இது வலுவிழந்து விடும் என்றும் புதுச்சேரி - கடலூர் இடையில் கேரளா செல்லும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு நாட்களுக்கு அதிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவு தமிழ்நாட்டில் மகாபலிபுரம் (செங்கல்பட்டு), செய்யூர் (செங்கல்பட்டு) தலா 12, சித்தார் (கன்னியாகுமரி), மரக்காணம் (விழுப்புரம்), வானூர் (விழுப்புரம்), ஓட்டப்பிடாரம் (தூத்துக்குடி), சிவலோகம் (கன்னியாகுமரி) தலா 9, சிவகிரி (தென்காசி ), மதுராந்தகம் (செங்கல்பட்டு), புதுச்சேரி (புதுச்சேரி, கன்னிமார் (கன்னியாகுமரி), களியல் (கன்னியாகுமரி) தலா 8, மயிலாடி (கன்னியாகுமரி), உத்திரமேரூர் (காஞ்சிபுரம்), திருக்கழுகுன்றம் (செங்கல்பட்டு), வளவனூர் (விழுப்புரம்), பேச்சிப்பாறை (கன்னியாகுமரி) தலா 7, சென்னை ஆட்சியர் அலுவலகம் (சென்னை), தொண்டையார்பேட்டை (சென்னை), திண்டிவனம் (விழுப்புரம்), பெரம்பூர் (சென்னை), கேளம்பாக்கம் (செங்கல்பட்டு), திருப்போரூர் (செங்கல்பட்டு), பெருஞ்சாணி அணை (கன்னியாகுமரி), குழித்துறை (கன்னியாகுமரி), பாளையங்கோட்டை (திருநெல்வேலி), சூரலக்கோடு (கன்னியாகுமரி), புத்தன் அணை (கன்னியாகுமரி ) தலா 6 செமீ பதிவாகியுள்ளது.

இன்று உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை.. 3 நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு

இந்த நிலையில் சென்னை வானிலை மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தென்கிழக்கு வங்க கடல் வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 11ஆம் தேதி காலை தமிழக கரையை நெருங்ககூடும். இதன்காரணமாக இன்றைய தினம் டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கன மழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கன மழையும், தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கடலூர், மதுரை, சிவகங்கை, மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கன மழையும், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, விழுப்புரம், விருதுநகர் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும், ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும்.

The Chennai Meteorological Department said that a low pressure area has formed near the Andaman Sea in the Bay of Bengal this morning. According to the Chennai Meteorological Department, it is not likely to turn into a storm even if it strengthens into a low pressure area. It has been reported that the atmosphere will melt into a cyclone and weaken and move to Kerala between Pondicherry and Cuddalore.