நேர்மையா நடக்குறது பிடிக்கலயா..? ‘திமுகவுக்கு ஜால்ரா’.. ஆளுநருக்கு சப்போர்ட்டாக இறங்கிய தேவநாதன்!

Chennai

சென்னை : திமுகவின் எண்ணத்தை நிறைவேற்ற தடையாக இருக்கும் தமிழக ஆளுநரை, திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளை ஏவி வசைபாட வைக்கிறது என தேவநாதன் யாதவ் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, சனாதனம், இந்து மதம் பற்றி பேசி வரும் கருத்துகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருவதைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் பதவி விலக வேண்டும் என திமுக கூட்டணி கட்சிகள் கூட்டறிக்கை விடுத்தன.

தொடர்ந்து தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக கடுமையாக எதிர்ப்புகள் எழுந்து வரும் நிலையில், இந்திய மக்கள் கல்வி முன்னேற்றக் கழக தலைவர் தேவநாதன் யாதவ் ஆளுநரின் செயல்பாடுகளை வரவேற்றுள்ளார். தேவநாதனின் கட்சி கடந்த 2016ல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் 24 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு ஆளுநர்கள் நேர்மையான முறையில் நடந்து கொள்கின்றனர், தமிழக ஆளுநர் தனது பணியை சிறப்பாகவும் நேர்மையாகவும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என தேவநாதன் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

