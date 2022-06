மார்க் குறைஞ்சா என்ன? நீதிபதி, ஐஏஎஸ் ஆகலாம்! மனம் வருந்த வேண்டாம்! டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அட்வைஸ்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பில் தேர்ச்சியடைந்த மாணவர்களுக்கு தமிழக காவல்துறை சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ள தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு, தோல்வியடைந்த மாணவர்கள் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் துணைத்தேர்வு எழுது வெற்றிபெறலாம் என்று அறிவுறை வழங்கியுள்ளார்.

மார்க் குறைஞ்சா என்ன? நீதிபதி, ஐஏஎஸ் ஆகலாம்! மனம் வருந்த வேண்டாம் - டிஜிபி சைலேந்திர பாபு

தமிழக பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டத்தில் 10, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வு கடந்த மே 5 முதல் 30ஆம் தேதி வரை நடந்தது.

100க்கு 100... பிளஸ் 2, எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வில் அனைவரும் தேர்ச்சி... கோவை மத்திய சிறை கைதிகள் அசத்தல்

12ஆம் வகுப்பு தேர்வை 8.3 லட்சம் பேர், 10-ம் வகுப்பு தேர்வை 9.5 லட்சம் பேர் என மொத்தம் 17.8 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் எழுதியுள்ளனர்.

English summary

Congratulating the 10th and 12th class students on behalf of the Tamil Nadu Police, Tamil Nadu dgp sylendra babu advised the failing students to be confident and write the re exams so that they can succeed.