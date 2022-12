"மிஸ்ஸாயிட்டாரே" பார்த்தீங்களா.. எடப்பாடி டீமிலிருந்து திடீர்னு மாயம்.. பீச்சில் தனியாக சுற்றிய "தலை"

Chennai

சென்னை: அதிமுக நிறுவனரும் முன்னாள் முதல்வருமான எம்ஜிஆரின் 35வது நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.. எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய ஆதரவாளர்களுடன் வந்து மலர் வளையம் வைத்தும் மலர் தூவியும் அஞ்சலி செலுத்தினார்... இந்நிகழ்வில் முன்னாள் அமைச்சர்கள், கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் அதிமுகவின் தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்... எனினும், ஒருவர் மட்டும் மிஸ்ஸிங்.. என்ன காரணமாக இருக்கும்?

கடந்த எம்பி தேர்தலின்போதே பாஜக அல்லாத கூட்டணிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தயாரானதாக சொல்லப்பட்டது.. ஆனால், ஓபிஎஸ் அப்போது உள்ளே புகுந்து, ஆட்டத்தை கலைத்துவிட்டதுடன், பாஜகவுடன் தான் கூட்டணி என்பதையும் எடப்பாடியை கேட்காமலேயே அறிவித்து விட்டாராம்.

எனவே, கடந்த சட்டசபை தேர்தலின்போது பாஜகவை தவிர்த்து கூட்டணி வைக்க முயன்றார்.. அப்போதும் ஓபிஎஸ் அந்த பிளானில் குறுக்கே வந்ததாக தெரிகிறது..

English summary

Did CV Shanmugam come alone to Marina and he paid his respects alone at the mgr memorial