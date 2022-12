"நிறம்" மாறுகிறாரா திருமாவளவன்.. "அவர்"கூட சேருகிறாரா.. குறுக்கே பாமக வேற.. அப்ப பாஜக?.. "2 தீப்பொறி"

Chennai

சென்னை: இந்துத்துவா சக்திகளுக்கு எதிராக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் களவாடினாலும், கூட்டணி விஷயத்தில் தடம்மாறி செல்ல போகிறாரா என்ற சந்தேகமும் அடிக்கடி அரசியல் களத்தில் கிளம்புவது வழக்கம்தான்.. இதற்கு சில உதாரணங்களும் வழக்கமாக சொல்லப்பட்டே வருகின்றன.. இந்நிலையில், "பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க தயார்" என்று திருமாவளவன், சமீபத்தில் பேசிவிடவும், இது தொடர்பான விவாதங்களும், அலசல்களும், சோஷியல் மீடியாவில் மறுபடியும் வலம் வர துவங்கி உள்ளன.. திருமா அப்படி பேச காரணம் என்ன?

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனையில் நடந்த சமூக நல்லிணக்க மாநாட்டில், திருமாவளவன் பேசிய பேச்சின் கதகதப்பு இன்னும் குறையவில்லை.. சலசலப்புகளும் குறையவில்லை பலரால் இன்னும் அதை நம்பவே முடியவில்லை.

திமுக கூட்டணியில் விசிக நல்ல புரிதலுடன், இணக்கமாக இருந்து வருகிறது.. திமுகவுடன் தான் கூட்டணி என்பதை, பலமுறை திருமாவளவனே பகிரங்கப்படுத்தி, தெளிவுபடுத்தியும் உள்ளார். அப்படி இருக்கும்போது, அருமனையில் திருமா ஏன் அப்படி பேசினார்? என்ற குழப்பமும் மேலோங்கி வருகிறது.

பாஜக மாநில நிர்வாகியை தட்டித் தூக்கிய திமுக.. தேமுதிக கூடாரமே காலி.. மொத்தமா கிளம்பிட்டாங்களே!

Did Thirumavalavan speak in favor of BJP and Is the PMK going to join the DMK alliance