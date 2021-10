இந்த மாதிரி பெருந்தன்மை எல்லாம் இதுவரை நான் அரசியலில் பார்த்ததே இல்லை.. ஸ்டாலினுக்கு எஸ்ஏசி பாராட்டு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி இருந்திருந்தால் முதல்வர் ஸ்டாலினின் செயல்களை பார்த்து ஆச்சர்யப்பட்டிருப்பார் என இயக்குனர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் மூத்த இயக்குநர் எஸ்.ஏ சந்திரசேகர் அடிக்கடி அரசியல் தொடர்பான கருத்து மேடைகளில் பேசி வருகிறார். தன்னுடைய படங்களில் சொல்வதை போல் எதையும் வெளிப்படையாக பொதுவெளியில் உடைப்பவர் ஆவார்,

அவரது மகனும் நடிகருமான விஜய் உடன் அரசியல் விவகாரத்தில் வருத்தம் இருப்பதாக செய்திகள் உள்ளது. விஜய்க்கு ஆரம்பத்தில் படத்தில் நடிப்பதற்கு பல்வேறு இயக்குநர்களிடம் முயற்சி எடுத்த எஸ்ஏ சந்திரசேகர், அதற்கு தகுந்த சூழ்நிலை அமையாத காரணத்தால் அவரே அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.

விஜய் மக்கள் இயக்கம் இல்லை கலைத்து விட்டோம் - நடிகர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கில் எஸ்ஏ சந்திரசேகர் பதில்

English summary

director S. A. Chandrasekhar praised CM MK Stalin that If Karunanidhi had been there he would have been surprised to see mk Stalin's actions.