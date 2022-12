மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் பதவி! அப்ளிகேஷன் போட்டுவிட்டு அலைமோதும் திமுக பிரமுகர்களின் வாரிசுகள்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திமுகவில் மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர், மாநகர இளைஞரணி அமைப்பாளர், உள்ளிட்ட பதவியிடங்களை கைப்பற்ற அக்கட்சியின் முக்கியப் பிரமுகர்களின் வாரிசுகள் முட்டி மோதி வருகின்றனர்.

மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய அளவிலான இளைஞரணி பதவியிடங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க நேர்காணல் மூலம் மட்டுமே நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்யவுள்ளார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

எந்தவொரு சிபாரிசுகளையும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏற்கமாட்டார் என்ற சூழலிலும் பல்வேறு சேனல்களை பிடித்து தங்கள் வாரிசுகளை இளைஞரணியில் புகுத்த பல முக்கியப் பிரமுகர்கள் காய் நகர்த்தி வருகின்றனர்.

திமுக நிர்வாகிகளை 'அலெர்ட்’ செய்த ஸ்டாலின்.. சீரியஸ் மேட்டர்! பின்னணியில் டாப் சீக்ரெட் ரிப்போர்ட்!

English summary

In the DMK, the successors of the important personalities of the party are jostling to grab the posts of district youth organizer, city youth organizer, etc.