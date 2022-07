Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து திமுகவையும் முதல்வர் ஸ்டாலினையும் சீண்டி வருவதால் திமுகவினர் பதிலடி தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளனர்.

அதிமுகவில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதல் போக்கு கடுமையாக நிலவி வரும் நிலையில், ஆளுங்கட்சியான திமுக நேரடியாக எந்த தலையீடும் செய்யவில்லை.

எதிர்க்கட்சியில் நிலவி வரும் குழப்பத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக திமுக அரசு பயன்படுத்திக்கொள்ளவில்லை எனப் பலரும் கூறினர். ஆனால், இப்போது ஈபிஎஸ் தரப்பினரின் தொடர் தாக்குதல்களால், திமுகவும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

While the OPS-EPS conflict has been raging in the AIADMK for the past one month, DMK has not intervened. But Edappadi Palaniswami faction's continuous attack made problems.