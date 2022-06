நீங்களே முடிவு எடுத்தா? மேயர் பிரியாவுடன் திமுக கவுன்சிலர் வாக்குவாதம்.. மாமன்ற கூட்டத்தில் சலசலப்பு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை மாநகராட்சியின் மாதாந்திர மாமன்றக் கூட்டத்தில், மேயர் பிரியா ராஜனிடம் திமுக கவுன்சிலர் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நேற்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில், கொரோனா தொற்று காரணமாக விரைவாக கூட்டத்தை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பூஜ்ஜிய நேரம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

தாங்கள் பேசுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படாததால் திமுக கவுன்சிலர்கள் உட்பட பலரும் வாக்குவாதம் செய்ததால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

At the monthly meeting of Chennai Corporation, zero time was canceled due to corona. DMK councilors argued that they were not allowed to speak.