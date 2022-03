மறைமுக தேர்தல்: தலைமை விருப்பத்தை மீறி தனி ஆட்டம் போட்ட திமுக நிர்வாகிகள்.. அப்செட்டில் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல், மேயர், துணை மேயர் மறைமுக தேர்தலில் திமுக தலைமையை மீறி பல மாவட்டங்களில் தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் தனி ஆவர்த்தனம் நடத்தியிருப்பது மேலிடத்தை கோபத்துக்கு உள்ளாகி இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மாநகராட்சி மேயர், நகராட்சி சேர்மன், பேரூராட்சி தலைவர் ஆகியோரை தேர்வு செய்வதற்கான மறைமுக தேர்தல் இன்று காலை 10 மணிக்கு தமிழகம் முழுவதும் நடந்தது. இதில் திமுக அறிவித்த அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக திமுகவினரே மாற்று வேட்பாளரை நிறுத்தி ஜெயிக்க வைத்த கூத்துகள், திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதிராக திமுக வேட்பாளர்களை நிறுத்தி ஜெயிக்க வைத்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கு திமுக ஆப்பு வைத்த நிகழ்வுகளால் மறைமுக தேர்தலில் ஏகத்துக்கும் அதிர்ச்சிகள், பரபரப்புகள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் களை கட்டி முடிந்திருக்கின்றன.

உச்சக்கட்ட டென்ஷன்.. தமிழ்நாடு முழுதும் இன்று மறைமுக தேர்தல்.. வெடித்த வன்முறை.. கல்வீச்சு.. பதட்டம்

English summary

In the local body election, DMK election observers done many works against party high command's decision. CM MK Stalin will hold review meeting regarding this and will take action against district level executives, says sources.