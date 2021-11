திமுக அரசின் ஹனிமூன் காலம் முடிந்து விட்டது..செயல்படாத அரசை பாஜக விமர்சிக்கும் - குஷ்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக அரசு கடந்த 6 மாதமாக செயல்பாடுகள் இல்லாமல் அறிவிப்புகளை மட்டும் வெளியிட்டுவருவதாக குஷ்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளார். திமுக அரசுக்கான தேனிலவு காலம் முடிந்துவிட்டதாகவும் இனி ஆக்கபூர்வமாக மக்கள் பணியாற்ற வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பாஜக விமர்சிக்கும் என்றும் குஷ்பு கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பருவமழை வெளுத்து வாங்கினாலும் சென்னையை மழை வெள்ளம் சூறையாடியுள்ளது. திருவெற்றியூர், எண்ணூர் தொடங்கி வேளச்சேரி, தாம்பரம் வரைக்கும் புறநகர் பகுதிகளிலும் வெள்ளக்காடக மாறியுள்ளது. காணும் இடமெங்கும் தண்ணீர் தண்ணீர்தான். சாலைகள் மட்டுமல்லாது வீடுகளுக்குள்ளும் தண்ணீர் புகுந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது.

'தலைவி' கங்கணா ரனாவத்துக்கு வந்த சோதனை; ரவுண்டு கட்டும் எதிர்க்கட்சிகள்; பேச்சால் வந்த விணை!

சென்னையில் வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் 6 நாட்கள் பார்வையிட்டு நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார். அதே போல எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ், தேமுதிக பிரேமலதா, சசிகலா, கமல்ஹாசன் என பலரும் மக்களை சந்தித்து நிவாரண உதவிகளை வழங்கினர்.

English summary

Khushboo has accused the DMK government of issuing only announcements without any activities for the last 6 months. Khushboo has said that the honeymoon period for the DMK government is over and that the BJP will criticize the people if they do not have to work creatively anymore