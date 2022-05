“அதிமுக கொண்டுவந்த சட்டமா இருந்தாலும் ஏன் உறுதியா இருக்கேன் தெரியுமா?” - ஸ்டாலின் உருக்கமான பேச்சு!

Chennai

சென்னை: உழவர்களிடமிருந்து கருத்துகளைப் பெற்று வேளாண்மைக்கு என தனி பட்ஜெட்டை தாக்கச் செய்த அரசு தி.மு.க அரசு என முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல அதிகார அமைப்பின் முதல் கூட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையேற்றார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் விவசாயத்தை பாதிக்கும் எந்த ஒரு ஆலைக்கும் தி.மு.க அரசு அனுமதி வழங்காது என உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

Chief Minister MK Stalin has said that, DMK government will not give permission to any project that affects farmers in protected agricultural zone.