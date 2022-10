ஐயோ மூச்சு திணறுதே.. வருமானத்திற்கு திட்டமே இல்லை.. தமிழக பாஜக துணை தலைவர் ஆதங்கம்

Chennai

சென்னை: கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் வருவாய் ஈட்டும் திட்டங்கள் முன்னெடுக்காததால், தமிழக அரசியலில் திமுக தான் மூச்சு திணறிக்கொண்டிருப்பதாக பாஜக துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னையில் திமுகவின் 15வது பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் திமுகவின் தலைவராக 2வது முறையாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இதனைத்தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், திமுக அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் கவனமாக பேசி, செயல்படுமாறு அறிவுறுத்தியதோடு, அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகளை கடுமையான விமர்சித்திருந்தார்.

BJP vice president Narayanan Thirupathy criticized DMK is suffocating in Tamil Nadu politics due to non-progress of revenue in the last one and a half years.