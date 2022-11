ஸ்டாலின் கொளுத்திய திரி.. மெகா பிளானுடன் களமிறங்கும் திமுக ஐடி விங்! பாஜகவுக்கு குடைச்சல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியபடி கல்வியை மீண்டும் மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டு வருவதே கூட்டாட்சிக் கொள்கையை வலுப்படுத்தும். இந்தக் கோரிக்கையை இந்திய ஒன்றிய அளவில் முன்னெடுப்பதில் திமுக ஐடி விங் விரிவான செயல்திட்டத்துடன் களமிறங்கத் தயாராக இருக்கிறது என திமுக ஐடி விங் செயலாளர் டி.ஆர்.பி.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினின் முன்னெடுப்புகள் தமிழகம் தாண்டி தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்றன. இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் தமிழக அரசு மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

முக ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக தலைவர்களின் பேச்சுகளும், சமூக வலைதளங்களில் வட மாநிலங்களிலும் மிகுதியாக கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வட மாநிலங்களிலும் கவனம் பெறும் வகையில் திமுக ஐடி விங் மூலம், திமுகவினரின் பேச்சுகள் சப் டைட்டில்களோடு வெளியிடப்பட்டும் வருகின்றன.

இந்நிலையில், கல்வியை மாநில பட்டியலில் சேர்க்கும் முதல்வர் ஸ்டாலினின் கோரிக்கைக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில், நாடு தழுவிய அளவில் முன்னெடுக்க திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி தயாராகி வருவதாக, டிஆர்பி ராஜா எம்.எல்.ஏ தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TRP Raja MLA has said that the DMK IT wing is preparing to take the initiative nationwide to reinforce Chief Minister Stalin's demand to include education in the state list.