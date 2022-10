"கனிமொழிக்கு திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் பதவி?" டிகேஎஸ் இளங்கோவன் சொன்ன வார்த்தை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழிக்கு புதிய வழங்கப்பட உள்ளது குறித்து அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் திரைக்கு வந்தது முதல், ராஜராஜ சோழன் பற்றிய விவாதம் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக ராஜராஜ சோழனை இந்து அரசனாக்கிவிட்டனர் என்று இயக்குநர் வெற்றிமாறன் குற்றம் சாட்டி இருந்தார். இதனைத்தொடர்ந்து தமிழக அரசியல் களத்தில் விவாதப் பொருளாக மாறியது.

பாஜக உள்ளிட்ட கட்சியினர் இயக்குநர் வெற்றி மாறனுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். மறுமுனையில் விசிக, நாம் தமிழர், மக்கள் நீதி மய்யம் உள்ளிட்ட கட்சியினர் இயக்குநர் வெற்றி மாறனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Rajaraja Chola is not a hindu King says DMK spokesperson TKS Ilangovan in Anna Arivalayam. Also he said, DMK Leader MK Stalin will decide about Kanimozhi's new Post.