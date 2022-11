நம்ம கன்ட்ரோல்ல இல்லை.. ‘லகான்’ அவர்கிட்ட இருக்கு.. அமைச்சர்கள் ஓப்பன் டாக்! புயல் வீசும் சம்பவம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக அமைச்சர்கள் தொடர்ச்சியாக, அதிகாரிகள் தமிழக அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதில்லை, லகான் பாஜக - ஆளுநர் வசம் உள்ளது எனப் பேசி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்தது முதலே பல கட்டங்களாக முக்கிய அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டனர். எனினும், அரசுக்கும், அமைச்சர்களுக்கும் அதிகாரிகள் பலர் ஒத்துழைப்பு தருவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து வருகின்றன.

அமைச்சர்கள் - அதிகாரிகள் மோதல் போக்கு இலமறை காயாக இருந்து வந்த நிலையில், சமீப நாட்களாக, அமைச்சர்கள் இதுபற்றி வெளிப்படையாகவே பேசத் தொடங்கியிருப்பது அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக அரசின் முக்கிய அமைச்சர்களான கேஎன். நேரு, துரைமுருகன் ஆகியோர் வெளிப்படையாக லகான் தங்கள் கையில் இல்லை என்கிற ரீதியில் பேசியிருப்பது அதிகாரிகள் மத்தியிலும், அரசியல்வாதிகள் மத்தியிலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

DMK ministers have been continuously talking about officials not cooperating with Tamil Nadu government. Ministers K.N.Nehru and Duraimurugan have openly spoken that Whip is not in their hands has caused shockwaves among officials and politicians.