அத்துமீறும் திமுகவினர்.. உடனே கட்சியில் இருந்து நீக்குங்க.. முதல்வர் ஸ்டாலினை சாடிய ஜெயக்குமார்

Chennai

சென்னை: ‛‛திமுக அமைச்சர், எம்எல்ஏ, எம்பிக்களை போல் திமுகவின் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் அடாவடித்தனத்துடன் அத்துமீறி நடக்கின்றனர். இவர்களை பதவியில் இருந்தும், கட்சியில் இருந்தும் ஸ்டாலின் நீக்க வேண்டும். தாலிக்கு தங்கத்தை நிறுத்திய திமுக அரசின் மாணவிகளுக்கான மாதம் ரூ.1000 திட்டம் என்பது யானை பசிக்கு சோளப்பொறி போன்றதாகும்'' என அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம் செய்தார்.

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. எதிர்க்கட்சியாக உள்ள அதிமுக திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் இன்று சென்னையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பத்திரிகையாளரை சந்தித்தார். அப்போது அவர் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். இதுபற்றி ஜெயக்குமார் கூறியதாவது:

English summary

"Like DMK Ministers, MLAs, MPs, representatives of DMK's local bodies members are trespassing with insolence. Former AIADMK minister Jayakumar criticized the Rs.1000 per month scheme for female students of the DMK government, which stopped gold for thali, is like a corn trap for a hungry elephant.