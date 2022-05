குஜராத்தியர்களை தவிர வேறு யாரும் தொழில் செய்ய முடியாத நிலை! தயாநிதி மாறன் பகீர் குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: இந்தியாவில் குஜராத்தியர்களை தவிர வேறு யாரும் தொழில் செய்ய முடியாத நிலை உருவாகியிருப்பதாக திமுக எம்.பி.தயாநிதி மாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக அரசின் ஓராண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

தமிழகத்தில் நடப்பது ஆன்மிக ஆட்சி என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்திருக்கிறார்.

English summary

DMK MP Dhayanidhimaran has said that no one other than Gujaratis can do business in India.