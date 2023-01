பொங்கல் அன்று எஸ்பிஐ தேர்வு.. தேதியை மாற்ற கோரும் தமிழ்நாட்டு தேர்வர்கள்.. திமுக எம்.பி அவசர கடிதம்!

Chennai

சென்னை : ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை அன்று நடைபெறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள எஸ்பிஐ வங்கி முதன்மைத் தேர்வு தேதியை மாற்ற வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தேர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனை வலியுறுத்தி திமுக எம்.பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி அன்று கிளார்க் பணியிடத்திற்கான முதன்மைத் தேர்வை நடத்துவதாக பாரத ஸ்டேட் வங்கி அறிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தேர்வர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முக்கிய நகரங்களில் மட்டுமே முதன்மைத் தேர்வு நடைபெறும் என்பதால், பொங்கல் பண்டிகையின்போது தேர்வு எழுதுவதும், நீண்ட தூரம் பயணிப்பதும் கடினம் என்பதால், இந்த தேர்வினை வேறு தேதியில் மாற்றி வைக்குமாறு தேர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Candidates from Tamil Nadu have requested to change the date of SBI Bank Mains exam which was announced to be held on January 15th Pongal festival. DMK MP Thamizhachi Thangapandian has written a letter to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman stressing this.