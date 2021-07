97% அட்டடென்ஸ்.. 75 கேள்விகள்;91 விவாதங்கள்..நாடாளுமன்றத்தை கலக்கிய திமுக எம்.பி.. ஸ்டாலின் பாராட்டு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நமது நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தில்தான் நாட்டின் முக்கிய திட்டங்களுக்கான மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. இந்த மசோதாக்களுக்கு அனுமதி அளிப்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதாவது எம்.பி.க்கள் கையில்தான் இருக்கிறது.

நாடாளுமன்றத்தில் தனது தொகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது, சட்டங்கள் இயற்றுவது, அரசு நிர்வாகம் சரியாக செயல்படுகிறதா என்பதை கண்காணித்தல் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பணிகளும் எம்.பி.க்களுக்கு உள்ளன.

English summary

DMK MP Wilson has been praised by various quarters for his excellent performance in Parliament. He also met with MK Stalin and received praise