டிவி விவாதங்களில் பங்கேற்போர் யார் யார்? லிஸ்ட் வெளியிட்ட திமுக தலைமை.. புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக சார்பில் ஊடக விவாதங்களில் பங்கேற்பவர்கள் பட்டியல் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் புதியவர்களுக்கும், இளைஞர்களுக்கும் அதிகளவில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளன. அண்மையில் திமுகவின் அனைத்து சார்பு அணிகளின் நிர்வாகிகள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், டிவி விவாதங்களில் பங்கேற்போர் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பட்டியலில் திமுக துணை பொதுச் செயலாளரும், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருமான க.பொன்முடி, அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, எம்.பிக்கள் கனிமொழி சோமு, கலாநிதி வீராசாமி, எம்.எம்.அப்துல்லா உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

மேலும், எம்.எல்.ஏக்களில் அரசு கொறடா கோவி.செழியன், சி.வி.எம்.பி. எழிலரசன் ஆகியோர் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும் மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்து சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த சிலரும் இந்தப் பட்டியலில் உள்ளனர்.

English summary

DMK has released a list of participants in media discussions. Freshers and youngsters are given more opportunities in this list.