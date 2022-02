திமுகவின் மாஸ்டர் மைண்ட்...அதிமுக கோட்டைகளை சல்லி சல்லியாக நொறுக்கிய அமைச்சர்கள்... முதல்வர் ஹேப்பி

Chennai

சென்னை: நடந்து முடிந்துள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் பெரும்பான்மையான வார்டுகளைக் கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றாலும் கோவை, சேலத்தில் திமுகவின் கொடி பறப்பது முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினை மகிழ்ச்சியின் உச்சத்திற்கே கொண்டு சென்றிருக்கிறது. இதற்கு மாஸ்டர் மைண்ட் ஆக செயல்பட்ட அமைச்சர்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்திருக்கிறதாம்.

வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு தேர்தல் முடிவுகள் வரவர திமுக முகாமில் கொண்டாட்டங்கள் ஆரம்பமாயின. 90 சதவிகித வெற்றி அறிவிப்புகள் வந்த பிறகு அறிவாலயத்தில் தொண்டர்கள் மத்தியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு.க ஸ்டாலின் இந்த வெற்றியை பெற்றுக்கொடுத்தவர்களுக்கும் வாக்களித்த மக்களுக்கும் நன்றி கூறினார்.

மக்கள் எங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காப்பாற்ற நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். எத்தனையோ நல்ல திட்டங்களை வரலாற்றில் பதிவாகக் கூடிய சாதனைகளை செய்திருக்கிறோம் இன்னும் செய்யப்போகிறோம் என்று கூறினார். திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு மக்கள் கொடுத்திருக்கக் கூடிய அங்கீகாரம் இது என்று கூறினார்

