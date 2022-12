“நீதிமன்றமே சொல்லிடுச்சே.. கிளம்புங்க”.. பிரதமர் மோடி பதவி விலக வேண்டும்.. நாஞ்சில் சம்பத் சுளீர்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தேர்தல் ஆணையர் நியமனத்தில் உச்சநீதிமன்ற கண்டனத்திற்கு மத்திய அரசு ஆளாகி இருப்பதாகவும், எனவே பிரதமர் மோடி பதவி விலக வேண்டும் எனவும் திராவிட இயக்க பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மத்திய கனரக தொழில் துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளராக 37 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி அருண் கோயல் சமீபத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டார்.

இந்த நியமனத்திற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஏனெனில் தனது 37 ஆண்டுக்கால பணியை ராஜினாமா செய்த அடுத்த நாளே இவர் தேர்தல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டார்.

English summary

Dravida movement spokesperson Nanjil Sampath has insisted that the central government has been condemned by the Supreme Court for the appointment of the Election Commissioner and therefore Prime Minister Modi should resign.