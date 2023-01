’ஆர்வக் கோளாறு’ நடுவானில் திறந்த எமர்ஜென்சி கதவு! உருட்டாமல் இருந்தால் சரி! செந்தில் பாலாஜி அட்டாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பறக்கும் விமானத்தின் எமர்ஜென்சி கதவை திறந்தது குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க, விமானத்தின் எமர்ஜென்சி கதவை திறந்தேன் என உருட்டாமல் இருந்தால் சரி என தமிழக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு திமுக மற்றும் அதன் அமைச்சர்களை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். மேலும் அவ்வப்போது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளையும் சுமத்தி வருகிறார்.

குறிப்பாக கரூரைச் சேர்ந்த மின்சார துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி குறித்து அடுத்தடுத்து குற்றச்சாட்டுகளை அண்ணாமலை சுமத்தி வந்த நிலையில் ரபேல் வாட்ச் விவகாரம் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

அடிதூள்! தமிழ்நாடு மொத்தத்திற்கும் குட்நியூஸ்.. சட்டசபையிலேயே அறிவித்த செந்தில் பாலாஜி! மாஸ் திட்டம்

English summary

While it is reported that the DGCA has ordered an investigation into the opening of the emergency door of the flying plane, Tamil Nadu Minister Senthil Balaji has posted on Twitter that don sat the emergency door of the plane is opened for breathe free air.