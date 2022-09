‘அவ்ளோ’ சிறப்பா சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாத்தவர்ல அவரு.. பிரஸ் மீட்டில் கிண்டல் செய்த டிகேஎஸ் இளங்கோவன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வளவு சிறப்பாக சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாத்தவர் அல்லவா. அவர் மிகத் திறமையான முதல்வராக இருந்த காரணத்தால் எங்கள் மீது பழி போடுகிறார் என திமுக செய்தி தொடர்பு செயலாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லியில் இன்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்துப் பேசியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, போதைப் பொருட்கள் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் தெரிவித்ததாக ஈபிஎஸ் கூறினார்.

அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் திமுக செய்தி தொடர்பு செயலாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார்.

English summary

TKS Ilangovan has criticized that Edappadi Palanisamy is blaming us because he was a very efficient chief minister. He explains about Subbulakshmi Jegadeesan resigning from dmk.