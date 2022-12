புத்தாண்டு பரிசு காத்திருக்கிறது! டிசம்பரிலேயே அமைச்சராகும் உதயநிதி ஸ்டாலின்? இந்த துறைகளுக்கா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வருகிற டிசம்பர் 14ந்தேதி தமிழக அமைச்சரவையில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், திமுக இளைஞரணிச் செயலாளரும், திருவல்லிக்கேணி சேப்பாக்கம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் மகனான உதயநிதி ஸ்டாலின் நீண்ட காலமாகவே அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் திரைப்படத் துறையில் தயாரிப்பு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தார் அவர்.

அவரது ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களை தயாரித்தும் வெளியிட்டும் வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் கால் பதித்தார்.

While it has been reported that there will be a reshuffle in the Tamil Nadu cabinet on December 14, DMK youth secretary and Tiruvallikeni Chepakkam assembly member Udhayanidhi Stalin has been given a place in the cabinet.