கைமாறிய “குட் லிஸ்ட்”! திமுக சீனியர்களுக்கு ரெஸ்ட் - மாவட்டத்தில் யாருக்கு பவர்? கட்சியில் “மாற்றம்”

சென்னை: திமுக மாவட்ட செயலாளார்கள் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் இன்றுடன் நிறைவடையும் சூழலில், பல்வேறு மாவட்ட நிர்வாகங்கள் முக்கிய மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் உட்கட்சித் தேர்தலில் முக்கிய நிகழ்வான மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. அத்துடன் மாவட்டத் தலைவர், துணைத் தலைவர், மாவட்ட துணை செயலாளர்கள், பொருளாளர், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர், பொதுக்குழு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கும் தேர்தல் நடத்தப்பட இருக்கிறது.

இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் கடந்த 22 ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நடத்தப்படும் முதல் மாவட்ட செயலாளர் தேர்தல் என்பதால் இதில் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிட விரும்புவோர் அண்ணா அறிவாலயத்தில் நேரில் சென்று வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Anna Arivalayam Sources said that there will be major changes in the various district administrations as the nomination filing for the DMK district secretaries election ends today.