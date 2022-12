குடும்ப அட்டைதாரர்களின் ஆதார் விவரங்களை கேட்க கூடாது- நியாய விலைக் கடைகளுக்கு உணவுத்துறை சுற்றறிக்கை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: குடும்ப அட்டைதாரர்களின் ஆதார் எண் விவரங்களை எக்காரணம் கொண்டும் கேட்கவோ, ஆதார் அட்டை நகலை பெறவோ கூடாது என நியாய விலைக் கடைகளுக்கு உணவுத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழக கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் அனைத்து மண்டல இணைப்பதிவாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு நேற்று சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியிருந்தார்.

அந்த சுற்ற்றிக்கையில், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களில் 14 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து குடும்ப அட்டை தாரர்களுக்கு வங்கி கணக்கு எதுவும் இல்லை.

English summary

The Food Department has advised the Ration shops not to ask for the Aadhaar number details of the family card holders for any reason and not to get a copy of the Aadhaar card.