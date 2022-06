"அதே ஜூன் 12" .. பீலா ராஜேஷை போல் "மாற்றப்பட்ட" ஜெ ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்!

Chennai

சென்னை: தமிழக சுகாதாரத் துறை செயலாளராக இருந்த பீலா ராஜேஷ் இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட அதே ஜூன் 12 ஆம் தேதி தற்போதைய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜெ ராதாகிருஷ்ணன் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.

மத்தியிலும் சரி மாநிலத்திலும் சரி ஒரு ஆட்சிக்கு நற்பெயர் ஏற்பட காரணம் அதன் நிர்வாகத் திறன் ஆகும். அந்த நிர்வாகத்தை திறம்பட செய்து வருபவர்கள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்.

அரசுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்குவது இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்தான். ஒவ்வொரு முறையும் ஆட்சி மாற்றத்தின் போது தங்களுக்கு சரிபட்டு வரும் அதிகாரிகளை மாற்றுவது இயல்பான ஒன்றுதான்.

English summary

Do you know Beela Rajesh IAS was transferred from Health Secretary on June 12, the same day as J.Radhakrishnan transferred this year?