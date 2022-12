அது என்ன 'சர்வதேச புத்தகக் காட்சி'? - ஸ்டாலின் போட்ட மாஸ்டர் ப்ளான் தெரியுமா?

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் அடையாளமாக மாறியிருக்கிறது, சென்னைப் புத்தகக் காட்சி. ஆனால், அதில் ஓர் அதிரடி மாற்றம். இந்தமுறை அது சர்வதேச புத்தகக் கண்காட்சியாக மாற்றமடைய உள்ளது.

வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி தொடங்கும் புத்தகச் சந்தை 22 ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறுகிறது. இதற்கிடையில், 16 ஆம் தேதி முதல் 18 ஆம் தேதி வரையிலான நாள்களில் அதே மைதானத்தில் 'சர்வதேச புத்தகக் காட்சி'யும் நடைபெற உள்ளது.

English summary

Do you know International Book Fair? Did any one know CM Stalin's master plan on it?