ஓ.. இவர்தான் கண்ணதாசன் மகன் அண்ணாதுரையா! தீயாய் பரவும் மீம் மெட்டீரியல் காட்சி.. நடித்தவர் இவர்தான்

சென்னை: நடிகர் பிரசாந்த் நடித்த படத்தில் மறைந்த நடிகர் விவேக்குடன் காமெடியில் கலக்கினாரே அவர் யாரு தெரியுமா?

சந்திரபாபு, தங்கவேல், நாகேஷ், பாலையா என காமெடியில் கலக்கிய ராஜாக்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தின் லாரல் ஹார்டி என புகழ்பெற்றவர்கள் கவுண்டமணி செந்தில்.

இவர்கள் காமெடியில் கலக்கிய நிலையில் அதன்பிறகு விவேக், வடிவேல் ஆகியோர் வந்தனர். இருவரும் காமெடியில் அடித்தட்டு மக்களை கவர்ந்தனர். இருவரது ஜானர்களும் வேறு வேறாக இருந்தன. இதில் விவேக் சமூகம் சார்ந்த கருத்துகளையும் தனது காமெடி மூலம் கொண்டு வந்தார்.

English summary

do you know the person who acts with Actor Vivek in a comedy Jambavan movie? Here is the answer.