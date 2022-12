பழம்பெரும் நடிகை லதா பிறந்தநாளுக்கு எம்ஜிஆர் கொடுத்த பரிசு என்ன தெரியுமா? சுவாரஸ்ய தகவல்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எனது பிறந்தநாளைக்கு எம்ஜிஆர் கொடுத்த பரிசு பொருள் குறித்து பெருமை பொங்க நடிகை லதா தெரிவித்துள்ளார். நான் நடிக்க வந்த போது ஜெயலலிதா ஒதுங்கிவிட்டார் என்றும் நடிகை லதா தெரிவித்துள்ளார். எம்ஜிஆர் அறிமுகப்படுத்திய நடிகைகளில் லதாவும் ஒருவர்.

நடிகை லதா 1970, 1980 களில் புகழ்பெற்ற நடிகையாக தென்னிந்திய திரையுலகில் இருந்தார். தமிழ், தெலுங்கு மொழித் தொலைகாட்சி தொடர்களிலும் நடித்து வருகிறார். தற்போது வள்ளியில் ராஜேஸ்வரி எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். 1973 ஆம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் தயாரித்து நடித்த உலகம் சுற்றும் வாலிபன் திரைப்படத்தில் முதல்முறையாக நாயகியாக நடித்தார். இந்த படத்தின் தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஹாங்காங், ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் எடுக்கப்பட்டது.

இந்த படத்தின் வெற்றி காரணமாக தொடர்ந்து எம்ஜிஆர் படங்களில் நாயகியாக நடித்தார். எம்ஜிஆர் சிபாரிசால் அக்கினேனி நாகேஸ்வர ராவின் நாயகியாக அந்தால ராமுடு என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தில் நடித்தார். பிலிம்பேர் விருதுகள் மற்றும் கலைமாமணி விருது போன்ற உயரிய விருதுகளை வென்றுள்ளார். 1974 ஆம் ஆண்டு மட்டுமே இவர் 4 படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Do you know which was presentation that MGR gifted to Veteran Actress Latha?. MGR introduced her in his movie Ulagam Sutrum Valiban. MGR presented a diamond ring to Actress Latha.