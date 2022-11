ட்விஸ்ட்.. எடப்பாடி மகன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்?.. காங்கிரஸுடன் "மிதுன்"?.. பகீர் மருது அழகுராஜ்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜகவுக்கு கிடைக்ககூடிய வெற்றியை காங்கிரசுடன் சேர்ந்து உடைத்துவருகிறார் என்றும், பாஜகவுக்கே துரோகம் செய்ய துணிந்துவிட்டதாகவும், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் மருது அழகுராஜ் கடுமையாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.

ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவை பாஜக மேலிடம் விரும்புவதால், அதற்கான அறிவுரைகளைகளும் சிக்னல்களும் தொடர்ந்து எடப்பாடிக்கு தரப்பட்டு வந்தது..

மறைமுக அழுத்தங்களும், சிக்னல்களும் தரப்பட்ட நிலையில், அதை கடைசிவரை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டுகொள்ளாமலேயே விட்டுவிட்டார்.

கர்மா ரிட்டர்ன்ஸ்.. விநாசாலே விபரீத புத்தி.. எடப்பாடி தலைக்கு மேல் கத்தி.. மருது அழகுராஜ் தாக்கு

Do you know who is Mithun and Is Edappadi Palanisamy going to form an alliance with the Congress: Marudhu Azhaguraj