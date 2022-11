"பஸ்பம்" ஆகிடுவாங்க.. அடுத்த "முதல்வர்" எடப்பாடி.. உதவி செய்ய போவதே திமுகதான்.. சொல்றது யார் பாருங்க

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: . எப்படியும் எம்பி தேர்தலுடன், சட்டமன்ற தேர்தலும் வரப்போகிறது.. மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி அமைப்பார்.. என்று அதிமுக இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறையின் மாநில செயலாளர் டாக்டர் வி.பி.பி. பரமசிவம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் உள்ள நிலையில், அதற்கு தமிழக கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.. அந்தவகையில், திமுக அரசு மீது தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றன.

அதிலும், பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியபடியே உள்ளார்.. ஒருபக்கம் ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்களை கையில் எடுத்துக்கொண்டே மறுபுறம் திமுகவை சாடி வருகிறார்..

சாப்பிடும் வீட்டுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறார் அமைச்சர்.. இன்று இங்கு.. நாளை எங்கயோ! அண்ணாமலை அட்டாக்!

