"கிங்மேக்கர்" கமல்.. பாஜகவின் B டீமா?.. நொறுங்கும் கணக்குகள்.. எம்.பி.யாவாரா கமல்ஹாசன்.. சபாஷ் ராகுல்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எந்த நோக்கத்தை முன்வைத்து, ராகுல் காந்தியின், பயணத்தில் கமல்ஹாசன் இணைந்துள்ளார் என்ற கேள்வி இன்னமும் வட்டமடித்தபடியே வருகிறது.. அதேபோல, மநீம கமல்ஹாசனின் தேர்தல் வியூகம் என்னவென்றும் சில தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.. இந்த நிகழ்வுகளை பாஜக தரப்பு கவனித்தபடியே வருகிறது.

குட்டி குட்டி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த 2019 எம்பி தேர்தலை சந்தித்து, 3.78 சதவீத வாக்குகளை பெற்று, தமிழக மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார் கமல்..

தமிழகத்தில் இப்படி கலக்கிய அதேசமயத்தில்தான், அந்தமானில் மநீமய்யத்துடன் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டது.

இந்தியை திணிப்பது அறிவீனம்- திணிக்கப்படுபவற்றை எதிர்ப்போம்-திராவிடம், ராகுல் டோனில் சீறும் கமல்ஹாசன்

English summary

does kamalhasan do the politics against bjp and What is Congress going to do the next: DMK Alliance