இடைத்தேர்தலில் களமிறங்கும் ஓபிஎஸ் அணி? மா.செக்கள் கூட்டத்திற்கு ‘திடீர்’ அழைப்பு.. பரபர பிளான்! ஓஹோ!

சென்னை : வரும் ஜனவரி 23-ஆம் தேதி ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஓபிஎஸ் அணி மா.செக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவில் யாருக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கும் என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தை பொறுத்தவரை அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர்- இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற நிலையே நீடித்து வருவதால் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு இருவரும் கையெழுத்திட வேண்டும்.

எனவே இரட்டை இலை சின்னம் எந்த அணிக்கும் கிடைக்காத நிலை ஏற்படுக்கூடும் என கூறப்படுகிறது. இந்தப் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் ஓபிஎஸ் அணியினர் மா.செக்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டவிருப்பது பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

It has been reported that a consultation meeting of O.Panneerselvam faction's district secretaries is going to be held on January 23. While the by-elections have been announced for Erode East constituency, the meeting of OPS party has created a stir.