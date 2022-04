ஸ்டாலின் மனசில் "அந்த" ரணம்.. ஆமா.. இது லிஸ்ட்லேயே இல்லையே.. பாமக முடிவென்ன? விஷயத்துக்கு வந்த பாஜக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக அரசியலில், முக்கியமான விஷயம் ஒன்று பரபரத்து வருகிறது.. வரப்போகும் எம்பி தேர்தலுக்கான மும்முரங்களையும் திமுக முன்னெடுத்து வருவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

அதிமுகவும் சரி, திமுகவும் சரி, தேர்தல் என்றாலே முதலில் பாமகவுடன் தான் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை நடத்தும்.. காரணம், வடமாவட்டங்களில் அக்கட்சிக்கு செல்வாக்கு இருப்பதால், வன்னிய ஓட்டுக்களை வளைத்து போட முதலில் முந்திக் கொள்ளும்.

ஒருகட்டத்தில் பாமக எந்த கூட்டணியில் இருக்கிறதோ, அந்த கட்சி ஆட்சியை பெறும் என்பது கடந்த கால வரலாறு..

English summary

does pmk join with dmk in mp election and what will edapadi palanisamy do the next