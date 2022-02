டரியல் பாஜக.. திமுகவுக்கு மாற்று அதிமுகதான்.. சொல்லி அடித்த ரிசல்ட்.. மலராமலே "கருகிய" தாமரை

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: கோட்டையில் எங்கள் காவி கொடி பறக்கும் என்று சட்டசபை தேர்தலின்போது, அண்ணாமலை தெரிவித்திருந்த நிலையில், இன்றைய உள்ளாட்சி தேர்தலிலேயே அக்கட்சியின் பலம் என்னவென்று உணர்ந்திருக்கும்.. முதல்முறையாக தனித்து போட்டியிட்ட பாஜக குறிப்பிடத்தகுந்த இடத்தை கூட வெல்ல முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுவிட்டது.

எப்போது தேர்தல் வந்தாலும், முதல் நபராக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் இறங்கிவிடும் பாஜக.. அதேசமயம், நாங்கள் தனித்து நின்றாலே வெற்றி பெற்றுவிடுவோம் என்பதை தவறாமலும் சொல்லிவிடும்..

கடைசியில், அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து, அக்கட்சி தரும் சீட்களை பெற்றுக் கொண்டு போட்டியிட்டுவிடும். இந்த முறை அப்படி எதுவுமே நடக்கவில்லை..

English summary

Does the BJP now realise its own strength, Why the BJP could not win in Kongu Region