“பிரதமர் மோடியை வரவேற்க காவி குடை கொடுத்ததா திமுக அரசு?” பாய்ந்த விமர்சனங்கள் - உண்மை என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நேற்று மாலை தமிழகம் வந்த பிரதமர் மோடிக்கு பாஜக சார்பில் பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. விமான நிலையத்திற்கே சென்று அமைச்சர்களும், பாஜக தலைவர்களும், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோரும் வரவேற்றனர்.

பின்னர், ஹெலிகாப்டரில் அடையாறு ஐ.என்.ஸ் விமானப்படை தளத்திற்கு வந்த பிரதமர் மோடியை நேரில் சென்று 'சிலப்பதிகாரம்' புத்தகம் வழங்கி வரவேற்றார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இதற்கிடையே, தமிழ்நாடு போலீசார் காவிக் குடைகளுடன் பிரதமர் வருகைக்கான பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக ஒரு தகவல் பரவியது. ஆனால், அது உண்மையல்ல எனத் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Fact checked : The rumor that the TN government had given saffron umbrellas to traffic police for PM Modi's visit has been confirmed as false.