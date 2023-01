யாரும் சாப்பிடாமல் போகாதீங்க! வாழ்த்துக்கூற வந்தவர்களுக்கு மட்டன் பிரியாணி! கனிமொழி பர்த்டே ஸ்பெஷல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: இன்று தனது 55வது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய கனிமொழி எம்.பி., தனக்கு வாழ்த்துச் சொல்ல வந்தவர்களுக்கு மதிய உணவாக மட்டன் பிரியாணி விருந்து கொடுத்திருக்கிறார்.

இதற்காக சென்னையின் பிரபல ஹோட்டல் ஒன்றில் ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டு கிலோ கணக்கில் பிரியாணி வாங்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த பல ஆண்டுகளாக தனது பிறந்தநாளன்று கனிமொழி எம்.பி. பிரியாணி விருந்து வைத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Kanimozhi MP, who celebrated her 55th birthday today, served mutton biryani for lunch to those who came to congratulate him.